В Москве открылась выставка об окончании Второй мировой

В Выставочном зале федеральных архивов открылась выставка «Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии», посвященная лету 1945 года.



В экспозицию вошли более 350 архивных документов и музейных предметов.





Многие документы выставлены публично впервые.





Как подчеркнул на открытии выставки глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин: «Вторая мировая война стала самым масштабным и разрушительным конфликтом за всю историю человечества. Советскому Союзу пришлось вступить в тяжелую схватку с опасным агрессором и, к сожалению, положить на алтарь победы огромные жертвы. Сопоставимую по масштабам борьбу вел в те годы, пожалуй, только Китай. Поэтому ясно, как хорошо две страны понимают друг друга, когда речь идет о защите исторической памяти, недопустимости реабилитации нацизма и милитаризма».





Среди фотографий можно увидеть советскую историческую классику: шедевры Халдея с немецкими знаменами, брошенными к подножию Мавзолея, и скромное, но наполненное глубоким смыслом фото с борта линкора «Миссури», где был подписан акт о капитуляции Японии. В отдельной витрине размещены личные вещи Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.





Также посетители увидят доклад Георгия Маленкова о грабежах «арийцев»: в Бреслау, Браунсберге и Кенигсберге были обнаружены музейные ценности, похищенные из ленинградских и петергофских дворцов-музеев. Документ датирован 31 июля 1945 года.





Отдельный раздел выставки посвящен советскому тылу в конце войны. На выставке можно изучить документы об участии в Великой Отечественной войне юного солдата Юрия Никулина, а также других деятелей кино.









Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"



