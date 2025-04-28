Выступления Валерия Гергиева и Дениса Мацуева завершат XXIV Московский Пасхальный фестиваль

В День Победы, 9 Мая, на Поклонной горе в 13:00 Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева выступит с масштабным концертом.





В программе прозвучит Первый концерт Петра Ильича Чайковского для фортепиано с оркестром. Соло исполнит Денис Мацуев. В этом году отмечается 150-летие со дня первого исполнения шедевра композитора.





Вечером, в 19:00, на сцене Большого зала Консерватории состоится гала-концерт коллектива, где будет исполнен Второй концерт Чайковского. Солистом вновь выступит Денис Мацуев. На мероприятие будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители некоммерческих общественных организаций и воспитанники детских школ искусств Москвы.





Музыканты уже дали концерты в Воронеже, Краснодаре, Владикавказе, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Москве, Казани, Перми, Омске, Томске, Кемерове, Новосибирске, Тюмени и Сургуте. За 25 дней они преодолеют более 20 тысяч километров и посетят 28 городов России, от столицы до регионов Сибири, Урала и юга страны.









Фото предоставлено организатором