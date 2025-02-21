Гостиницу на Соловках 1838 года включат в реестр объектов культурного наследия

Министерство культуры РФ планирует внести Архангельскую гостиницу на Соловках, построенную в 1838 году, в единый государственный реестр объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба Минкультуры.



Информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.





Согласно документу, Архангельская гостиница будет включена в реестр как объект культурного наследия федерального значения в составе ансамбля Соловецкого монастыря. Здание расположено в Приморском муниципальном округе на острове Соловецкий.





Архангельская гостиница является одним из старейших деревянных строений на Соловках. Она находится на южном берегу гавани Благополучия рядом с Соловецким монастырем. Двухэтажное здание построено на каменном фундаменте, а его бревенчатые стены обшиты тесом. Внутри находятся широкие коридоры с комнатами по сторонам. Гостиница пережила пушечную бомбардировку англичан во время осады острова в 1854 году.





Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в первой половине XV века, является одним из самых известных монастырских комплексов России. Ансамбль Соловецкого монастыря внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.







