Путин решил лично проконтролировать реконструкцию Петербургской консерватории

Президент России Владимир Путин планирует лично проверить результаты длительной реконструкции Санкт-Петербургской консерватории, которая продолжается уже 13 лет. Об этом он сообщил на совещании с представителями правительства.





Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о текущем ходе работ. На данном этапе реконструкция близится к завершению, хотя процесс начался еще в 2012 году и открытие здания для эксплуатации неоднократно откладывалось. Путин выразил намерение посетить консерваторию и ознакомиться с результатами.





«Я подъеду, посмотрю потом», — заверил глава государства.





Кроме того, министр сообщила, что в консерватории заменили ряд музыкальных инструментов. По ее словам, некоторые клавишные инструменты пришли в негодность и поэтому были приобретены новые. Президент рекомендовал выяснить судьбу старых музыкальных инструментов, которые ранее использовались в консерватории. Министр заверила, что организация планирует продолжать использование музыкальных инструментов.





Реконструкция здания, являющегося объектом культурного наследия России, изначально должна была завершиться в 2019 году. Однако проект не раз останавливался, и исторический объект оставался закрытым под строительными лесами длительное время. Путин ранее уже высказывал недовольство по поводу медленных темпов работы по реконструкции.









Фото: Kremlin.ru