Появились первые кадры драмы «На этой земле»

Создатели драмы Ренаты Джало «На этой земле» представили трейлер картины.



Фильм «На этой земле» включен в программу Bright Future 54 Международного Роттердамского кинофестиваля. Производством занималась кинокомпания Алексея Учителя «РОК».



Российская премьера фильма состоялась на фестивале «Маяк», где лента получила два приза. Кроме того, лента была номинирована на премию «Белый слон» в пяти категориях.



Действие фильма происходит в деревне XVIII века. Внезапно жизнь обитателей деревни меняется, когда молодой человек решает построить механические крылья, чтобы сбежать.





В актерский состав картины вошли Виктория Сняткова, Марина Сняткова, Александр Александров, Сергей Шкода, Александр Коручеков, Сергей Кирпиченок, Олег Рязанцев и другие.





Фото: кадр из фильма «На этой земле»