Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Подробности она привела в Telegram-канале.





Одной из главных тем встречи стали методы привлечения населения, в первую очередь молодежи, в региональные учреждения культуры, сообщила министр.





«Уже шесть лет мы решаем эти задачи в том числе в рамках нацпроекта «Культура», — написала Ольга Любимова.





По словам министра, большой популярностью пользуются создаваемые в муниципалитетах модельные библиотеки. Они становятся настоящими точками притяжения населения. Также ведомство меняет подход к работе краеведческих музеев. В будущем, уточнила министр, эта работа продолжится через программы «Дом культуры. Новый формат» и «Библиотека. Новый формат».









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой