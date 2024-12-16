Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит премьеру «Золотого петушка»

20 и 21 декабря 2024 года, а также 2 и 3 января 2025 года, театр «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет премьеру оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». Постановку осуществит народный артист России Юрий Александров.





Эта опера, завершенная в 1907 году, считается последним произведением выдающегося русского композитора. «Золотой петушок» стал кульминацией его творчества на сказочную тематику, в которой переплетаются элементы фольклора, символизма и утонченной музыки. Опера занимает значимое место в репертуаре театров по всему миру.





Первый раз зрители увидели оперу «Золотой петушок» в 1909 году в Москве, после смерти композитора. С тех пор произведение сохраняет высокую популярность как в России, так и за ее пределами, включая Европу и США.





Музыка оперы выделяется разнообразием мелодий, насыщенных народными мотивами и символическими образами. Римский-Корсаков создал богатую звуковую палитру, которая погружает слушателя в атмосферу сказки. Партитура включает множество массовых сцен, а мелодии арий стали частью мирового музыкального наследия.





Новая постановка театра обещает стать зрелищным событием, благодаря изысканным декорациям и костюмам от народного художника России Вячеслава Окунева. Каждый элемент сценографии тщательно продуман, создавая уникальную атмосферу волшебства и иронии.





Юрий Александров отметил, что «Золотой петушок» отражает события 1905 года, оказавшие значительное влияние на судьбу России. Он добавил, что данная опера представляет собой сатирическое осмысление прошлого страны. Режиссер подчеркнул важность театра как зеркала жизни, которое должно реагировать на актуальные события.









Фото: Предоставлено пресс-службой «Санктъ-Петербургъ Оперы»