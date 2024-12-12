В Саратове увековечат память народной артистки Раисы Максимовой

В Саратовской области увековечат память народной артистки РСФСР Раисы Максимовой.



Об этом сообщает региональное министерство культуры.



В ведомстве назвали кончину Максимовой невосполнимой утратой для культурного пространства региона и всего российского театрального искусства.



«Вопрос о возможности установки памятника или иного способа увековечения памяти мы обязательно обсудим с представителями нашей творческой общественности», — говорится в сообщении.



Известие о смерти Раисы Максимовой пришло в среду, 11 декабря. Артистка скончалась на 96-м году жизни.



Максимова родилась в Саратове 2 ноября 1929 года. С 1956 года Максимова служила в Московском художественном театре им. А. П. Чехова. Максимова снималась в фильмах «Идиот», «Моя судьба», «Вдовы», «Послушай, не идет ли дождь...», других картинах.









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