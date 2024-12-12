Картина «Иван Грозный убивает своего сына» вернется в постоянную экспозицию Третьяковки

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», известная под названием «Иван Грозный убивает своего сына» вернется в постоянную экспозицию Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.



В Третьяковской галерее откроется выставочный проект, посвященный масштабной реставрации полотна. Проект получил название «Иван Грозный и сын его Иван. Возвращение».



В галерее отметили, что с первых дней после повреждения картины вандалом сотрудники музея работали для ее спасения.



«За четыре года реставраторам и исследователям, которые опирались на опыт предыдущих поколений специалистов и использовали новейшее оборудование, удалось сделать значительный шаг в понимании механизмов разрушения и восполнения утрат. Сегодня Третьяковская галерея, наконец, может объявить о возвращении картины в залы, где она будет экспонироваться в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле», — рассказали в музее.



Выставка откроется 17 декабря и будет открыта ля посетителей по 2 ноября 2025 года.



Проект, отметили в музее, расскажет «драматическую историю создания и бытования произведения». В экспозицию войдут в том числе этюды и эскизы, отражающие долгую работу художника по поиску композиции, типажей, исторических деталей. Архивные документы покажут хронику первого нападения на картину в 1913 году, расскажут о его реставрации.









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