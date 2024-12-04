Ольга Любимова рассказала о создании Музея искусства стран Африки

Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с министром культуры, искусства и спорта Танзании Дамасом Даниэлем Ндумбаро.



«Обсудили развитие культурного сотрудничества. У России и Танзании значительный потенциал для расширения взаимодействия в этой сфере. Несмотря на отдаленность наших стран, мы находим пути сближения», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова рассказала, что в 2022 году в Танзании прошел Фестиваль российской культуры, программа которого включала концерты ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной и фотовыставки, посвященные красотам России. В 2023 году российские деятели культуры провели в Танзании лекции и мастер-классы.



«Отдельной темой разговора стала разработка межведомственного меморандума о взаимопонимании в сфере культуры. Документ отразит актуальные направления возможного культурного сотрудничества», — сообщила Ольга Любимова.



Глава Минкультуры сообщила о планах по созданию Музея искусства стран Африки, который станет новым филиалом Государственного музея искусства народов Востока. Музей станет платформой для межмузейного диалога между Россией и африканскими странами, в том числе Танзанией.



«Пригласила коллег принять участие в 4-м Детском культурном форуме, который пройдет будущим летом в Москве, и 11-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур», — заключила министр.





Фото: t.me/olga_b_lyubimova