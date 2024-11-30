Победители премии Russian Creative Awards объявлены в Москве

Выставка-форум «Россия», RuStore и празднование тысячелетия Суздаля стали лауреатами премии, которая ежегодно отмечает выдающиеся проекты в сфере творчества и инноваций, передает ТАСС.





Церемония прошла в Московском концертном зале «Зарядье» под живой аккомпанемент оркестра. В основе концепции выставки-форума — переосмысление российского культурного кода.





Главным проектом года признали выставку «Россия». Генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова получила награду из рук вице-премьера Татьяны Голиковой.





Красноярский край удостоился звания «Регион года» за вклад в развитие креативных индустрий, таких как архитектура, урбанистика и гастрономия. Губернатору Михаилу Котюкову премию вручил Сергей Новиков, начальник управления президента по общественным проектам.





Среди других наград: «Импульс воздействия» за сериал «Неверные», «Просветительский проект» за Школу Иннопрактики, а проект «Осталась одна Таня» получил признание в номинации за патриотизм.





Премией также отмечены такие проекты, как арт-фестиваль «Выкса-фест», тысячелетие Суздаля и капсульная коллекция «Руслан и Людмила» Алены Ахмадуллиной. Специальные награды получили форум «Территория будущего. Москва 2030» и молодые профессионалы, выделившиеся в направлениях музыки, театра и кино.





Организатор премии — АНО «Креативная экономика», генеральным информационным партнером выступило ТАСС.