Путин поздравил участников гала-концерта конкурса «Главное — семья»

Президент России Владимир Путин направил приветствие всем участникам, организаторам и гостям гала-концерта всероссийского конкурса культурно-просветительского проекта Ирины Дубцовой «Главное — семья». Он отметил, что это мероприятие объединяет людей разных поколений.





В своем обращении Путин выделил значимость праздничного концерта, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Он подчеркнул, что мероприятие посвящено важным темам, таким как поддержка семьи, воспитание детей и забота о пожилых. Президент подчеркнул, что большая и дружная семья является надежным оплотом для страны и общества.





Глава государства напомнил, что в 2024 году в России объявлен Годом семьи, и в различных регионах страны проходят масштабные мероприятия. В их числе форумы, просветительские акции, экскурсии, выставки, турниры и театрализованные представления, в которых участвуют как дети, так и их родители.





Путин также отметил благотворительную миссию проекта Дубцовой и ее искреннее стремление помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Он пожелал всем участникам успехов и поздравил лауреатов конкурса с их достижениями.





Гала-концерт всероссийского конкурса «Главное — семья» состоится 28 ноября 2024 года в Государственном Кремлевском дворце. Организаторы уверены, что этот музыкальный вечер станет символом единства и силы семейных уз, подчеркивая важность семьи как фундамента будущего. В концерте примут участие известные артисты, такие как Ирина Дубцова, Юрий Антонов, Полина Гагарина и многие другие. Завершит вечер исполнение гимна Года семьи «Главное — семья» в исполнении Дубцовой.









Фото: Kremlin.ru