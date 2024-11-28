В 2024 году Роскомнадзор заблокировал 17 продающих билеты в Большой театр ресурсов

Роскомнадзор в 2024 году заблокировал 17 ресурсов, занимавшихся незаконной продажей билетов в Большой театр, передает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что доступ к информации с предложениями о продаже поддельных билетов ограничивался на основании судебных решений.



«По закону владелец интернет-ресурса обязан удалить противоправный контент в течение 24 часов. Если этого не происходит, Роскомнадзор ограничивает доступ к интернет-странице. В 2024 году на основании судебных решений доступ ограничен к 17 интернет-ресурсам, содержащим информацию о незаконной реализации официальных билетов на представления в Большом театре, в том числе на балет «Щелкунчик»», — рассказали в ведомстве.



В Роскомнадзоре добавили, что билеты следует приобретать на официальных сайтах учреждений культуры.