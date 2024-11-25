Солист Uma2rman выступил перед уходящими на СВО контрактниками

Солист популярной группы Uma2rman Владимир Кристовский, известный своими хитами «Прасковья», «Ума Турман» и «Проститься», приехал в Москву, чтобы поддержать контрактников, уходящих на специальную военную операцию. Он посетил единый пункт отбора граждан на военную службу, расположенный на улице Яблочкова.





Кристовский отметил, что работа пункта организована очень эффективно и грамотно, что позволяет достигать отличных результатов. Он также добавил, что в военкомате постоянно улучшают условия и внедряют новшества для оптимизации процесса.





Солист группы выразил удовлетворение спокойной атмосферой и хорошей организацией на пункте. По его словам, здесь отсутствуют очереди и нервозность — люди могут спокойно ждать своей очереди, наслаждаясь просмотром фильмов.





На вопрос о причинах своего визита Кристовский ответил, что его цель — поддержать ребят и организацию, пожелать им удачи в бою и безопасного возвращения домой. Он подчеркнул, что государство заботится о участниках СВО и предлагает различные программы поддержки, включая прощение долгов.









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