Дагестанский театр кукол приедет в Курск с гастролями в 2025 году

Дагестанский государственный театр кукол анонсировал обменные гастроли с Курском, которые состоятся в октябре 2025 года. Об этом сообщила Екатерина Касабова, артист-кукловод и народная артистка Республики Дагестан, на пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».





Касабова отметила, что гастроли станут частью федеральной программы. Она рассказала о дружеских отношениях, которые театры установили на международных фестивалях, и подчеркнула желание курских коллег посетить Кавказ и представить свое искусство, в то время как дагестанцы продемонстрируют свои работы на курской земле.





По словам артистки, театр уже начал подготовку репертуара для гастролей в Курске. Она добавила, что такие обменные мероприятия позволяют театрам обмениваться опытом, демонстрировать свои достижения и встречаться с коллегами и друзьями. Кроме того, Касабова сообщила о планах по организации обменных гастролей со Ставропольским краевым театром кукол в 2025 году.









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