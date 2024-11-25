Актер Владимир Самойлов скончался на 81-м году жизни

По информации издания, артист скончался 20 ноября.Самойлов окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, работал в Московском театре комедии при «Росконцерте». Артист выступал на радио, вел авторские программы «Завалинка», «Отдыхать, так с музыкой», «России первая любовь». Актер озвучивал художественные и документальные картины, его можно увидеть в детективных фильмах «Хищники», «Заложники дьявола». Самойлов известен также как чтец аудиокниг. За свою работу Самойлов был удостоен Золотой Пушкинской медали в номинации «За просветительскую деятельность».