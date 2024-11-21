В петербургской Капелле 3 декабря выступят лауреаты премии «Онегин»

3 декабря в петербургской Капелле состоится гала-концерт, который завершит мероприятия IX Национальной оперной премии «Онегин». Церемония награждения пройдет на исторической сцене Мариинского театра 30 ноября, сообщила ТАСС пресс-служба события.





На концерте выступят солисты, номинированные на премию «Онегин» в 2024 году, представляющие Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород и Красноярск. В пресс-службе отметили, что среди участников – одни из лучших оперных исполнителей России. Состав номинантов уже известен, тогда как имена лауреатов, которые выступят на сцене Капеллы 3 декабря, пока остаются в секрете. Победители станут известны лишь после окончательного заседания жюри премии.





В программе концерта примут участие такие исполнители, как Диляра Идрисова из Нижегородского театра оперы и балета, которой присуждена номинация «Примадонна» за роль Красоты в оратории Генделя «Триумф времени и разочарования». Екатерина Сергеева из Мариинского театра выступит с партией Вани в спектакле «Жизнь за царя», за которую получила номинацию «Роль второго плана». Давит Есаян, солист Красноярской оперы, с номинацией «Дебют» исполнит партию Кавалера де Грие в опере «Манон», а Елизавета Пахомова из Московского академического Музыкального театра, номинированная «Дебют», представит партию Марфы в опере Римского-Корсакова «Царская невеста». Также на сцену выйдет Симеон Асеев из Санкт-Петербургского музыкального театра «Зазеркалье», который был номинирован за роль князя Гвидона в детской опере «Сказка о царе Салтане».









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