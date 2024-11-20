В Пекине пройдет гастрономический фестиваль русской кухни

Гастрономический фестиваль русской кухни состоится в Пекине в рамках выставки «Русское застолье — традиционная еда, напитки и искусство сервировки» в Национальном музее Китая. Заместитель министра культуры России Жанна Алексеева анонсировала это событие на церемонии открытия выставки, организованной на основе коллекции Музеев Московского Кремля.





По словам Алексеевой, фестиваль, который пройдет в феврале 2025 года, позволит посетителям выставки глубже ознакомиться с традициями русской кухни различных эпох. Она также отметила, что в апреле 2025 года в Москве с нетерпением ждут ответного выставочного проекта Национального музея Китая, который состоится в Музеях Московского Кремля.





Выставка «Русское застолье», включающая более 150 экспонатов из Музеев Московского Кремля, станет важной частью культурного обмена в рамках Годов культуры России и Китая, запланированных на 2024–2025 годы. Экспозиция будет доступна до марта 2025 года, после чего в Москве откроется аналогичная выставка артефактов Национального музея Китая.









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