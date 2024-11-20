Ольга Любимова посетила концерт в рамках Дней культуры Узбекистана

Министр культуры России Ольга Любимова побывала на концерте в рамках Дней культуры Узбекистана в Государственном Кремлевском дворце.



Об этом говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



«В Государственном Кремлевском дворце выступил народный артист Узбекистана, министр культуры Озодбек Назарбеков, народный артист республики Фаррух Закиров, а также другие прославленные деятели культуры. Концерт прошел в сопровождении Государственного симфонического оркестра Узбекистана», — говорится в сообщении главы Минкультуры РФ.



Ольга Любимова напомнила, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы народных артистов Узбекистана Фарруха Закирова и Севару Назархонову.



«В свою очередь президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом „Дустлик“ народных артистов Российской Федерации Сергея Безрукова и Андриса Лиепу», — сообщила Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova