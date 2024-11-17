В Грозном завершился музыкальный фестиваль-конкурс «Орфей»

В музыкальном фестивале-конкурсе «Орфей», который проходил в Грозном, приняли участие 75 вокалистов из России и стран зарубежья, сообщает ТАСС.





Вокалисты соревновались в нескольких возрастных номинациях. Итоги подвело жюри под председательством заслуженного артиста и деятеля искусств РФ Николая Васильева.





Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Культура» при поддержке федерального и республиканского министерств культуры. Победителем Гран-при и обладателем приза в 1 млн рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова стала Екатерина Иванова. Валентина Соловьёва получила специальный приз оргкомитета в номинации «Академический вокал», а Анна Прилепко была отмечена наградой министра культуры ЧР.





За первые, вторые и третьи места участники были премированы соответственно 500, 300 и 200 тысячами рублей. Члены жюри получили от регионального общественного фонда по 500 тысяч рублей.





Среди победителей также оказались представители Чечни: Юсуп Берсанукаев и Абдул-Керим Мускеев завоевали призовые места в номинации «Эстрадный вокал».









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