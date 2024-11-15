Фестиваль «Китайская мозаика в «Иностранке» пройдет в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино

В Библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино пройдет Ежегодный фестиваль «Китайская мозаика в «Иностранке».



Мероприятие пройдет с 20 по 27 ноября и приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и Году культуры России — Китая, передает пресс-служба Минкультуры России.



В программу фестиваля вошли заседание книжного клуба, лекции, мастер-классы, кинопоказы, открытые уроки, три книжные и художественные выставки.



Гостей фестиваля познакомят с различными направлениями китайского искусства — от живописи до парковой архитектуры; участники узнают об истории и религии Китая, попробуют себя в игре в маджонг, изучат тонкости китайской медицины, узнают секреты чайной церемонии.