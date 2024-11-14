Показ балета «Каменный цветок» в Мариинском театре посвятят Анатолию Гридину

На Исторической сцене Мариинского театра 23 ноября состоится показ балета «Каменный цветок» композитора Сергея Прокофьева. Этот спектакль будет посвящен памяти выдающегося танцовщика Анатолия Васильевича Гридина, который ушел из жизни 18 октября на 95-м году. Главные роли в постановке исполнят Рената Шакирова, Мария Ширинкина, Евгений Коновалов и Александр Сергеев. Дирижерский пульт займет Владислав Карклин.





Именно Анатолий Гридин стал первым исполнителем партии Северьяна в «Каменном цветке» и запомнился как мастер пластической пантомимы. Позже он также стал первым Визирем в «Легенде о любви» Меликова и внес значительный вклад в постановки известных хореографов, таких как Юрий Григорович, Олег Виноградов и Леонид Якобсон. Гридин выделялся харизматичностью, сочетая академизм классического танца с выразительной актерской игрой.





Премьера «Каменного цветка» в хореографии Григоровича состоялась 22 апреля 1957 года на сцене Кировского театра. Балет, основанный на уральских сказах Бажова «Малахитовая шкатулка», ознаменовал новый этап в развитии хореографии в СССР. Григорович привнес в постановку поэтически обобщенный «симфонический танец», ставший не менее важным, чем сюжет и характеры.





«Каменный цветок» стал не только значительным творческим достижением для создателей, но и открыл новую страницу в истории балета. Эта работа стала первой крупной постановкой Григоровича и положила начало его успешному сотрудничеству с художником Симоном Вирсаладзе. Главные исполнители — молодые танцовщики, такие как Ирина Колпакова, Алла Осипенко и Анатолий Гридин, — стали известными благодаря этому спектаклю, который познакомил зрителей с новыми образами.





С момента своей премьеры в Ленинграде «Каменный цветок» стал одним из самых популярных спектаклей, его исполнили 191 раз в период с 1957 по 1991 год. Спектакль исчез с афиш более чем на два десятилетия, но вернулся в 2016 году, в год 125-летия Сергея Прокофьева. Хореографию вновь представил Юрий Григорович, который внес изменения как в хореографический текст, так и в музыкальную партитуру, чтобы отразить новую эру и обновить тему любви и творчества.









Фото: Наташа Разина / Пресс-служба Мариинского театра