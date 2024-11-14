Аудитория сериала «Триггер» выросла до 7 млн подписчиков

Аудитория российского сериала «Триггер» достигла семи миллионов подписчиков, передает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.



Отмечается, что проект уже продлили на четвертый сезон.



Действие третьего сезона проекта происходит после событий полнометражного фильма «Триггер. Фильм». Главный персонаж Артем Стрелецкий, харизматичный психотерапевт с нестандартными методами решения проблем своих клиентов, возвращается в Москву, где возобновляет практику. Стрелецкий меняет жизни людей, попутно пытаясь наладить свою собственную, чтобы раскрыть главную семейную тайну.



Главные роли в проекте сыграли Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин, Владислав Тирон, Ангелина Стречина и другие.









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