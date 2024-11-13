Сериал «Беспринципные. Непреклонный возраст» покажут в 2025 году

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» анонсировал выход сериала «Беспринципные. Непреклонный возраст», который основан на рассказах Александра Цыпкина. Премьера запланирована на 2025 год. Об этом стало известно из пресс-релиза платформы.





Съемки спин-оффа «Беспринципные. Непреклонный возраст» завершились в Москве. Этот проект станет новым этапом в истории оригинального сериала «Беспринципные». В финальной части четвертого сезона главный герой Валя смог собрать целый стадион для своего концерта, чего удалось достичь благодаря помощи Хадякова. Однако сейчас пара сталкивается с непростыми временами: после серьезной ссоры Валя уходит с Патриков в Петербург. Генерал погружается в работу и командировки, но не ощущает радости в жизни, что вызывает беспокойство среди его коллег и дочери Веры. На Патриках дела ухудшаются, и героям спин-оффа необходимо объединиться, чтобы вернуть Валентина в Москву.





К своим ролям в новом сезоне вернутся такие актеры, как Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Анна Слю и другие известные исполнители. Над сценарием работали Владимир Васильев и Екатерина Богомолова, а режиссером проекта выступил Заур Засеев.









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