В Петербурге завершились съемки нового сезона детектива «Анна Медиум» с Порошиной

В Санкт-Петербурге завершились съемки нового сезона остросюжетного детектива «Анна Медиум. Новые серии», который режиссирует Елена Николаева. В главных ролях зрители увидят таких актеров, как Мария Порошина, Павел Трубинер, Евгения Симонова, Екатерина Вуличенко, Сергей Степанченко, Наталья Суркова, Александр Ратников, Лаура Кеосаян, Анна Михайловская и Максим Дрозд. Премьера сериала пройдет онлайн на платформе «Смотрим», а телевизионный показ запланирован на канале «Россия».





Главная героиня Анна Островская, которую играет Мария Порошина, обладает уникальной способностью видеть и слышать духов. Эта особенность делает ее незаменимым консультантом в расследованиях, но одновременно создает сложности в жизни ее семьи. Анна, будучи матерью троих дочерей и новорожденного сына, сталкивается с постоянной дилеммой между семейными обязанностями и профессиональными вызовами. С появлением ребенка ее интуиция только усиливается, но она не может предугадать, что выход книги ее мужа Евгения, озаглавленной «О чем говорят призраки…», станет источником серьезной угрозы для всей семьи. Против Островских развернется масштабная игра с могущественным противником.





Мария Порошина отметила, что появление ребенка — это важное событие в жизни любой женщины. Она подчеркнула, что героиня направляет все свои усилия на заботу о детях, но при этом сталкивается с трудностью разделения работы и семьи. По словам актрисы, от ее действий часто зависит судьба людей, и она старается делать все возможное для помощи следствию.





Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.









Фото: Предоставлено телеканалом «Россия»