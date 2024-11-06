Перформанс открыл фестиваль современного танца в Архангельске

Фестиваль современного танца и перформанса «Предчувствие прикосновения» открылся в Архангельске. Первую постановку представили хореограф и исполнительница Софья Валиуллина совместно с режиссером Татьяной Грибановой. Их спектакль «Манифест к русскому перформансу» стал ярким началом фестиваля и попал в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Интересно, что концепция перформанса была разработана всего за 15 минут на борту самолета авиакомпании «Победа» во время рейса из Тюмени в Москву.





В рамках фестиваля выступают танцовщики и хореографы из Челябинска, Краснодара и Екатеринбурга, передает ТАСС. Они представляют свои работы, которые вошли в списки победителей, номинантов и лонг-листа «Золотой маски». После каждого показа зрители смогут обсудить увиденное с участниками.





7 ноября исполнит спектакль «Все нормально» Любовь Перова, хореографом которого выступает Ксения Бурмистрова. В этом произведении через танец авторы поднимают вопросы ожиданий общества и социальных масок.





Завершит фестиваль 8 ноября Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы». Коллектив привезет свои культовые спектакли, созданные 25 лет назад Татьяной Багановой: «Свадебка» и «Кленовый сад». Основой для «Свадебки» стало одноименное произведение Игоря Стравинского, который сам охарактеризовал его как «Русские хореографические сцены с пением и музыкой».









Фото: Pixabay.com