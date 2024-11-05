В Москве прошла светская премьера фильма «Любовь Советского Союза»

В Москве состоялась премьера художественного фильма «Любовь Советского Союза». Лента выйдет в широкий прокат 7 ноября, а затем зрители смогут увидеть восьмисерийную версию на Первом канале.





Режиссерами картины стали Никита Высоцкий и Илья Лебедев. Высоцкий, обращаясь к зрителям на премьере, напомнил о важности сохранения любви и процитировал строки из «Баллады о любви» Владимира Высоцкого. Он подчеркнул, что фильм посвящен именно этой теме.





Создатели картины решили запустить в зал бумажные самолетики перед началом показа. Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала и продюсер фильма, объяснил, что запуск самолетиков символизирует любовь к проекту, и призвал всех, кто работал над фильмом, принять участие в этом действии.





Анатолий Максимов, еще один продюсер ленты, сравнил фильм с самолетом, который, хотя и кажется тяжелым, обретает подъемную силу, если создан с душой и страстью. Он выразил надежду, что зрители помогут «самолету» взлететь и оценят одно из главных произведений команды.





В фильме зрители увидят таких актеров, как Ангелина Стречина в роли Галины Ковровой, Роман Васильев в роли Кирилла Туманова, а также Кирилла Кузнецова, исполнившего образ летчика-испытателя Анатолия Коврова. Среди актеров также можно отметить Алену Бабенко, Игоря Петренко, Ангелину Поплавскую, Романа Мадянова, Владимира Виноградова, Александра Устюгова и Софью Эрнст.









Фото: YouTube