Умерла солистка Мариинского театра Мария Ринчинова

05.11.2024

Умерла солистка Мариинского театра Мария Ринчинова
Скончалась солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова.

О кончине певицы сообщает пресс-служба театра.

В театре отметили, что Мария Ринчинова была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком.

Коллектив учреждения выразил соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам творчества артистки.

Мария Ринчинова начала карьеру в филиале Мариинского театра в 2023 году. Артистка дебютировала в роли няни в опере «Евгений Онегин». Певица также играла в постановках «Снежная Королева», «Зори здесь тихие».

Фото: Pixabay.com