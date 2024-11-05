Умерла солистка Мариинского театра Мария Ринчинова

Скончалась солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова.



О кончине певицы сообщает пресс-служба театра.



В театре отметили, что Мария Ринчинова была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком.



Коллектив учреждения выразил соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам творчества артистки.



Мария Ринчинова начала карьеру в филиале Мариинского театра в 2023 году. Артистка дебютировала в роли няни в опере «Евгений Онегин». Певица также играла в постановках «Снежная Королева», «Зори здесь тихие».





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