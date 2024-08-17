На фестивале «Москва 2030» в Гостином дворе покажут световое шоу

В рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который проходит в Гостином дворе, москвичи и гости столицы смогут увидеть световое шоу. Каждый вечер, начиная с 22:00, фасад исторического здания оживает благодаря использованию передовых технологий, 3D-графики и проекций, сообщает пресс-служба форума-фестиваля в Гостином дворе.





Для организации визуального шоу специалисты провели лазерное 3D-сканирование фасада Гостиного двора, чтобы каждая его архитектурная деталь могла быть интегрирована в проект.





«Зрители наблюдают, как колонны, декоративные элементы и мозаики здания трансформируются, а цветные огни и динамичные проекции наполняют Гостиный двор новой энергией, показывая его в совершенно ином свете. Такое преображение создает атмосферу футуристичного города с погружением в мир фантазий и новых возможностей», — отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.





«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября больше чем на 30 площадках форума-фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию столицы.









Фото предоставлено пресс-службой форума-фестиваля в Гостином дворе