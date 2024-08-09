В Архангельске стартовала акция к юбилею сказочника Степана Писахова

Музей художника и сказочника Степана Писахова в Архангельске объявил о проведении всероссийской акции, приуроченной к 145-летию писателя, которое состоится в 2024 году. Заведующая музеем Наталья Козлова сообщила, что акция предлагает всем желающим поделиться своими впечатлениями о творчестве Писахова.





Степан Писахов, родившийся 13 (25) октября 1879 года в Архангельске, оставил значительный след в русской литературе как писатель, этнограф и художник. Его сказки вдохновили создание известных мультфильмов, таких как «Смех и горе у Бела моря» и «Апельсин».





Козлова в беседе с ТАСС уточнила , что акция направлена на сбор личных историй, связанных с Писаховым. Участники могут делиться воспоминаниями, записывая видео, создавая рисунки или сочиняя стихи. Организаторы призывают публиковать работы на страницах в соцсети «ВКонтакте» с тегом #мойписахов или отправлять их в музейное сообщество.





Козлова подчеркнула, что Писахов, хоть и кажется местечковым писателем, известен многим. Музей планирует собрать воспоминания людей, которые лично знали автора или были под его влиянием. Истории принимают до 15 октября, а лучшие из них представят на мини-выставке «Мой Писахов» в 2024 году. Авторы самых ярких рассказов получат призы, включая набор козуль и бесплатные приглашения на фестиваль «Писаховские осенины», который пройдет 26-27 октября 2024 года.









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