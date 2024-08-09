В Чебоксарах пройдет фестиваль «Зеленое золото России»

В Чебоксарах 10 августа стартует фестиваль «Зеленое золото России».



Мероприятие пройдет с 10 по 17 августа и посвящено хмелеводству и пивоварению.



III Всероссийский культурно-деловой фестиваль «Зеленое золото России» пройдет в Речном порту на берегу Волги, рассказали организаторы.



В программу фестиваля войдут выступления артистов, розыгрыши, обряды пивоварения и употребления напитка. Гости фестиваля попробуют авторские блюда национальной кухни, местные деликатесы, посетят кулинарные мастер-классы от шеф-поваров лучших чувашских ресторанов.



Хедлайнером фестиваля станет группа «Отпетые мошенники». На фестивале также выступят коллективы «Мамульки Бенд», «Ravens Band», «The Стереотипы», «Троль гнет ель» и другие.



Фестиваль организован правительством Чувашии и администрацией города Чебоксары.









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