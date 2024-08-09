В Чебоксарах пройдет фестиваль «Зеленое золото России»

09.08.2024

В Чебоксарах пройдет фестиваль «Зеленое золото России»
В Чебоксарах 10 августа стартует фестиваль «Зеленое золото России».

Мероприятие пройдет с 10 по 17 августа и посвящено хмелеводству и пивоварению.

III Всероссийский культурно-деловой фестиваль «Зеленое золото России» пройдет в Речном порту на берегу Волги, рассказали организаторы.

В программу фестиваля войдут выступления артистов, розыгрыши, обряды пивоварения и употребления напитка. Гости фестиваля попробуют авторские блюда национальной кухни, местные деликатесы, посетят кулинарные мастер-классы от шеф-поваров лучших чувашских ресторанов.

Хедлайнером фестиваля станет группа «Отпетые мошенники». На фестивале также выступят коллективы «Мамульки Бенд», «Ravens Band», «The Стереотипы», «Троль гнет ель» и другие.

Фестиваль организован правительством Чувашии и администрацией города Чебоксары.


Фото: Pixabay.com