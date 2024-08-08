Юрий Стоянов снимется в продолжении фильма «На острие»

Создатели фильма «На острие» завершают работу над сценарием продолжения, получившим название «На острие 2». Авторы уверяют, что новая часть предложит зрителям уникальную историю.





В фильме сохранятся некоторые знакомые персонажи, но появится и новый герой — бывший олимпийский чемпион по фехтованию, который переживает кризис в жизни. Эту роль напишут специально для Юрия Стоянова, который уже согласился участвовать в проекте. Актер, к слову, является мастером спорта СССР по фехтованию на саблях.





Сценарий «На острие 2» разрабатывает один из продюсеров картины Михаил Дегтярь. Он отметил, что фехтование занимает важное место в его жизни и что создание нового фильма — это не повторение первой части, а совершенно новая история с уникальным конфликтом и коллизией. Дегтярь подчеркнул, что команда уверена: новая сюжетная линия привлечет внимание зрителей и вызовет у них эмпатию. По его словам, это личная история, которая вдохновила их на создание продолжения.





Планируется, что «На острие 2» примет участие в различных кинофестивалях и выйдет в широкий прокат как в России, так и за рубежом в 2026 году. Первый фильм был представлен в 2020 году и стал закрывающей лентой Московского международного кинофестиваля, получив множество наград на отечественных и международных конкурсах.









Фото: YouTube