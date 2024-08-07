Около 2 миллионов зрителей посетило Мариинский театр в прошлом сезоне

В пресс-службе Мариинского театра сообщили о результатах 241-го сезона, который посетили около 2 миллионов зрителей. Труппа театра представила восемь премьер в жанре оперы и балета.





На сценах театра прошло 363 балетных и 495 оперных спектаклей, а также 454 концерта, включая выступления с приглашенными коллективами. Более 20 прямых трансляций и четыре записи концертов и спектаклей собрали свыше 7 миллионов просмотров из 53 стран мира.





Одним из ключевых событий сезона стал фестиваль «Гений места», посвященный великим русским композиторам. Под руководством Валерия Гергиева артисты Мариинского и Большого театров выступили в таких городах, как Тихвин, Псков, Воткинск, Смоленск, Ораниенбаум и Санкт-Петербург. В программе звучали произведения Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Михаила Глинки и Игоря Стравинского. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Росконцерта.





В этом сезоне также возобновились обменные гастроли между Мариинским и Большим театрами. Это случилось впервые за 20 лет.





Мариинский театр провел крупнейшие гастроли в Китае за всю свою историю, выступив в Пекине, Шанхае, Нанкине, Харбине, Тайюане и Чжухае. В рамках гастролей состоялся полный показ цикла из четырех опер Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» в обновленных версиях. Кроме того, прошли девять симфонических концертов, один из которых открыл новый зал Национального центра исполнительских искусств в Пекине.









Фото: Минкультуры России