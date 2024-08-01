В ГМЗ «Царское Село» открылась выставка о российской авиации в Первой мировой

В день 110-летия с начала Первой мировой войны, ГМЗ «Царское Село» открыл выставку под названием «Авиация России в Великой войне». В Ратной палате представили около 300 экспонатов, собранных из шести музеев, включая коллекции Военно-исторического музея артиллерии и инженерных войск, Центрального военно-морского музея имени Петра Великого и других.





Многие предметы выставляются впервые. Выставка приурочена к десятилетию музея «Россия в Великой войне», открывшего свои двери в августе 2014 года, к 100-летию событий 1914-го. Это единственный музей, полностью посвященный трагическому периоду российской истории.





Посетители смогут узнать о структуре и организации авиации в России начала XX века, а также о подготовке летчиков и применении морской авиации. Экспозиция включает масштабные модели и чертежи самолетов, боеприпасы, авиационные пулеметы, обмундирование летчиков, а также живописные и графические работы, уникальные фотографии.





Начальник военно-исторического отдела ГМЗ «Царское Село», Дмитрий Клочков, отметил важность авиации в начале XX века, когда она только начинала развиваться. Он подчеркнул, что в тяжелые годы Первой мировой войны русские летчики осуществляли полеты даже за Полярный круг. На выставке особенно выделяется мемориальный кортик и офицерская палетка полярного летчика Михаила Бабушкина, предоставленные коллекционером Полем Климовым.





Перед началом войны Россия обладала самым большим парком самолетов, однако большинство из них изготавливались за границей. Это привело к тому, что во время конфликта в страну поступали устаревшие образцы и в недостаточном количестве. Только в ходе войны удалось наладить производство отечественных аэропланов и моторов. Объединенный музей гражданской авиации в Санкт-Петербурге предоставил на выставку воздушный двухлопастной винт проекта Михаила Григорашвили от самолета «Сопвич», который производился на заводе Романа Мельцера в Петрограде.









Фото: Предоставлено пресс-службой ГМЗ «Царское Село»