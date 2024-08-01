Россияне смогут посмотреть новый фильм Люка Бессона в кино уже осенью

В российский прокат 3 октября выйдет новый экшн-фильм «Агент на уикенд», продюсером которого выступил известный Люк Бессон, создатель таких популярных франшиз, как «Заложница», «Перевозчик» и «Такси». Об этом сообщили в пресс-службе компании Capella Film.





Фильм «Агент на уикенд» представляет собой начало новой франшизы. Главную роль исполнил Люк Эванс, известный по своим работам в блокбастерах. В картине также снялись Квай Луньмэй, который запомнился зрителям по фильмам «Секрет» и «Рай океана», и Сон Ган, ставший популярным благодаря роли Хана в серии фильмов «Форсаж».





Сюжет ленты разворачивается вокруг спецагента — лучшего перевозчика в преступном синдикате. В процессе выполнения задания она сталкивается с бывшим возлюбленным, и им предстоит выяснить, что выживание в их опасном мире оказывается не самым сложным испытанием. Гораздо труднее — избежать повторной влюбленности друг в друга.





Режиссером картины выступил Джордж Хуанг. Он же написал сценарий совместно с Люком Бессоном.









Фото: YouTube