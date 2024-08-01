«Музейные маршруты России» позволили организовать свыше 200 проектов

Проект «Музейные маршруты России» достиг значительного успеха, организовав более 200 совместных инициатив по всей стране. Об этом сообщила Елена Харламова, директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России.





Представитель ведомства подчеркнула важность Бурятии как неотъемлемой части российской истории, обладающей уникальным колоритом, традициями и развивающейся креативной индустрией. Харламова выразила интерес к опыту коллег из республики и отметила необходимость обмена практиками между регионами и федеральными музеями.





«Межмузейный обмен очень важен сейчас - это делает скрепы с точки зрения целостности страны», — заявила она.





По ее словам, предыдущие «Музейные маршруты» принесли более 200 совместных проектов. После завершения работы в Бурятии планируется создание нового крупного федерального проекта, который будет отражать историю региона.





Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что музейное дело способствует сохранению и передаче истории народа и края через поколения. Он рассказал о значительном внимании, которое уделяется музеям в республике. При поддержке Минкультуры уже завершен ремонт трех учреждений в Улан-Удэ, Северо-Байкальске и Хоринске. В этом году также проводятся работы в музеях Курумкана и Нижнеангарска. Цыденов добавил, что по инициативе президента Владимира Путина строится национальный музей, который увеличит выставочные площади в три раза, так как сейчас экспонируется лишь около 5% от общего объема фондов.





Проект «Музейные маршруты России» реализуется при поддержке Министерства культуры России и включает выездные презентации и экспертно-методические мероприятия, направленные на развитие отечественных музеев. На этих мероприятиях специалисты обсуждают вопросы сохранения культурного наследия, развития музейного туризма и увеличения числа посетителей.





После Бурятии проект продолжит свою работу в Чечне. Куратором мероприятий в Бурятии выступает Федеральный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва