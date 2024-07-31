Национальная Ассоциация Драматургов анонсировала конкурс «Детство. Отрочество. Юность»

Национальная Ассоциация Драматургов и Всероссийское общественное движение «Русская Мечта» анонсировали прием заявок на конкурс «Детство. Отрочество. Юность».



Конкурс стартует 1 августа.



«Пьесы должны продолжать лучшие традиции отечественной драматургии для детей и способствовать патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи», — говорится в сообщении организаторов.



По итогам конкурса будут отобраны три пьесы, которые получат по одному миллиону рублей для постановки в одном из театров: Драматический театр Северного флота (г. Мурманск), Драматический театр Черноморского флота им. Б. А. Лавренева (г. Севастополь) или в Драматический театр Тихоокеанского флота (г. Владивосток).

Пьесы, вошедшие в короткий список, будут опубликованы и рекомендованы для постановки.



Прием заявок будет осуществляться до 31 декабря 2024 года. Победителей объявят в конце января 2025 года.









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