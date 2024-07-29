ТВ-3 объявил дату премьеры сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко

29.07.2024

ТВ-3 объявил дату премьеры сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко
Телеканал ТВ-3 объявил дату премьеры сериала «Скорая помощь».

Главную роль в проекте сыграл Гоша Куценко. Мелодрама о врачах стартует с 5 августа и станет еще одним проектом ТВ-3 о героизме и самоотдаче, рассказали в пресс-службе вещателя.

Проект расскажет о водителе «скорой», который оказывается высококвалифицированным врачом, случайно лишившимся лицензии. Задачей героя станет возвращение его статуса и честного имени и продолжение работы. Вместе с коллегами герой совершает каждый день маленькие подвиги.

В актерский состав проекта, помимо Куценко, вошли Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Александр Тютин и другие. Режиссером выступил Богдан Дробязко.

Фото: ТВ-3