ТВ-3 объявил дату премьеры сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко

В числе гостей были военные, моряки, ветераны флота, активисты общественных организаций, москвичи и ...
Мелодрама о врачах стартует с 5 августа и станет еще одним проектом ТВ-3 о героизме и самоотдаче.
Программа смотра включает показы отечественных фильмов, концерты, творческие вечера.
На новом посту Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков программы, в том числе орга...
Мероприятие проходило с 22 по 28 июля.
В числе гостей были военные, моряки, ветераны флота, активисты общественных организаций, москвичи и ...
Мелодрама о врачах стартует с 5 августа и станет еще одним проектом ТВ-3 о героизме и самоотдаче.
Программа смотра включает показы отечественных фильмов, концерты, творческие вечера.
На новом посту Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков программы, в том числе орга...
Мероприятие проходило с 22 по 28 июля.
Съемки картины начнутся в августе.
Ученик Карлхайнца Штокхаузена и Клауса Хубера Рим являлся ярким представителем немецкой музыки второ...
Центральный герой ленты — агент ФБР Ли Харкер, расследующая серию жестоких убийств.
В экспозицию войдут около 40 этюдов художников Василия Криворучко и Михаила Лихачева.
Проект по знаменитому сериалу анонсировали в рамках панели Into the Whoniverse фестиваля Comic Con в...
Сериал выйдет 29 августа.
Пермскому артисту было 78 лет.
Актер скончался на 59-м году жизни.
Концерт прошел под открытым небом.
События в рамках фестиваля будут проходить до 28 июля.
Постеры привезли специально к открытию киностудии «Юг.Кино».
Открытие состоялось в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске.
Проект будет посвящен, в том числе, эвакуации произведений искусства, «ранениям Эрмитажа» при обстре...
Глава республики Денис Пушилин отметил, что в будущем такой возможности не представится.
Руководитель Центра поддержки кинопроизводства Заполярья Светлана Солдатова отметила, что разработан...
29.07.2024