ТВ-3 объявил дату премьеры сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко

Телеканал ТВ-3 объявил дату премьеры сериала «Скорая помощь».



Главную роль в проекте сыграл Гоша Куценко. Мелодрама о врачах стартует с 5 августа и станет еще одним проектом ТВ-3 о героизме и самоотдаче, рассказали в пресс-службе вещателя.



Проект расскажет о водителе «скорой», который оказывается высококвалифицированным врачом, случайно лишившимся лицензии. Задачей героя станет возвращение его статуса и честного имени и продолжение работы. Вместе с коллегами герой совершает каждый день маленькие подвиги.



В актерский состав проекта, помимо Куценко, вошли Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Александр Тютин и другие. Режиссером выступил Богдан Дробязко.





Фото: ТВ-3