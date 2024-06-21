Безруков открыл фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»

Худрук МГТ Сергей Безруков открыл VI Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Церемония состоялась в Московском губернском театре.





Безруков, который также является художественным руководителем фестиваля, заявил, что в этом году будут представлены восемь спектаклей.





«География участников — самая замечательная, здесь будут представлены спектакли из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Челябинска, Красноярска и Самары», — приводит ТАСС его слова.





Изначально открытие планировалось в народном парке «Усадьба Лефортово». Однако из-за непогоды организаторы решили перенести церемонию в театр. Безруков отметил, что природа внесла свои коррективы, а организаторы решили пожалеть сотрудников, участников и зрителей.





Гости увидели видеоверсию эскиза первого действия комедии Антона Чехова «Чайка». Снят он на открытой площадке в Лефортовском парке.









Фото: YouTube