Около 1,7 тысячи человек станут участниками Петербургского международного культурного форума

Около 1,7 тысячи человек станут участниками юбилейного X Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия.





В 2024 году форум пройдет с 12 по 14 сентября. Прошлогодний собрал представителей 92 государств. В деловой программе форума участвовали более 1,3 тысячи человек.





«Основными площадками деловой программы форума традиционно станут Главный штаб Государственного Эрмитажа, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и здание Зимнего дворца», — говорится в сообщении.





Мероприятия культурного блока пройдут в Михайловском и Мариинском театрах, Михайловском саду, Мраморном дворце, Этнографическом музее и ГМЗ «Петергоф». Тема форума звучит как «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?».









Фото: Pixabay.com