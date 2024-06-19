Национальный стенд России открылся на книжной ярмарке в Пекине

Россия открыла национальный стенд на полях 30-й Пекинской международной книжной ярмарки. Мероприятие стартовало 19 июня.





В рамках ярмарки участники представили свыше 220 тысяч книг более чем из 70 стран и регионов. На открытии присутствовали директор Пекинской издательской группы Чэнь Дунцзе, председатель Китайского литературного авторского сообщества Лю Цзяньвэй и представители общественности республики.





По данным организаторов, на выставке представлены 1,6 тысячи экспонентов. С российской стороны в ярмарке принимают участие писатели Нина Дашевская, Анастасия Строкина. Инга Кузнецова, Ярослава Пулинович, Евгений Абдуллаев, Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Максим Замшев и Дмитрий Лиханов. Авторы выступят на нескольких мероприятиях, касающихся взаимодействия России и Китая в области литературы.





Так, на полях ярмарки состоится научно-практический семинар для российских и китайских издателей. Свое мероприятие проведет и Россотрудничество. Российский культурный центр представит выставку русских народных промыслов, а также организует презентацию языковых курсов.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва