Ушла из жизни народная артистка России Надежда Красная

Народная артистка России Надежда Красная скончалась в возрасте 77 лет. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг выразил глубокие соболезнования семье и поклонникам певицы, сообщает «Культуромания».





«От имени многонациональной Тувы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования супругу Надежды Сергеевны, родным и близким, всем ее поклонникам. Это невосполнимая утрата», — заявил глава республики.





Надежда Красная была выпускницей Московской консерватории. Ее талант был отмечен на международной арене: она стала лауреатом Международного конкурса имени П.И. Чайковского и получила Гран-при на Международном конкурсе вокалистов в Тулузе (Франция).





В 1972 году Надежда Красная присоединилась к труппе Большого театра, с 1976 года она — солистка Московской филармонии. В репертуаре певицы оперные партии в таких постановках, как «Кармен», «Евгений Онегин», «Фауст», и другие.









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