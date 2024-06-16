В Тынде установлен гигантский памятник строителям магистрали

16.06.2024
Памятник строителям БАМа, длина которого превышает 10 метров, был установлен на площади 25-летия БАМа в Тынде. Это событие стало частью торжественных мероприятий, посвященных 50-летию магистрали, которые пройдут с 6 по 8 июля, сообщает «Родина».
С обеих сторон памятника отображены сюжеты из жизни бамовцев и маршрут легендарной железной дороги.
На церемонию открытия памятника, которая запланирована на 6 июля, приглашен Герой Социалистического Труда, легендарный бригадир-строитель БАМа, почетный гражданин Тынды Иван Варшавский.
В 2023 году был объявлен конкурс на лучший памятник строителям БАМа. По итогам открытого всероссийского конкурса «Строители БАМа» на проектирование лучшей концепции мемориала создателям Байкало-Амурской магистрали выбраны сразу пять уникальных проектов. Жюри конкурса приняло решение использовать идеи всех финалистов, которые продолжили работу над проектами.
Памятники возведут в нескольких городах: «столице» БАМа — Тынде, в Северобайкальске, Новом Ургале, Советской Гавани и Усть-Куте.