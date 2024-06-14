Володин почтил память Станислава Говорухина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возложил цветы к памятнику Станиславу Говорухину на Новодевичьем кладбище, сообщается в Telegram-канале Госдумы.



«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в день памяти Станислава Говорухина возложил цветы к его памятнику на Новодевичьем кладбище Москвы», — указано в сообщении канала.



Станислав Говорухин — российский режиссер, сценарист, политический деятель, народный артист России. Говорухин снял картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», написал сценарии к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Станислава Говорухина не стало в 2018 году.









Фото: t.me/duma_gov_ru