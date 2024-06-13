В Красноярске пройдет первая сибирская ярмарка современного искусства Scan Fair

В Красноярске на территории креативного кластера «Квадрат» пройдет первая сибирская ярмарка современного искусства Scan Fair.



Мероприятие пройдет с 28 июня по 2 июля, сообщили организаторы. В составе участников ярмарки 41 художник: Юрий Адомейко (Красноярск), Мария Александрова (Омск), Валерия Амирханян (Красноярск), Руслан Амурский (Благовещенск), Анастасия Безвершук (Красноярск), Янина Болдырева (Новосибирск), Дарья Бралкова (Красноярск), Юлия Бушмелева (Красноярск), Сергей Водяницкий (Новосибирск), Аюна Гарматова (Улан-Удэ), Элина Гусарова (Красноярск), Ирина Епифанова (Владивосток), Саня Закиров и Оля Осипова (Красноярск), Максим Захаров (Красноярск) и другие.



Участие в ярмарке примут пять галерей: ЦСИ «Огонь» (Иркутск), Art Objects Gallery (Владивосток), AXA Gallery (Владивосток), Miras Art Gallery (Уфа), Larisa Deperscmidt Gallery (Челябинск).



Ярмарка современного искусства Scan Fair создана ресторанной группой Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий. Ярмарка станет крупнейшим арт-событием лета в Красноярске. Одной из целей проекта организаторы ставят поддержку и развитие художников Урала, Сибири, Дальнего Востока.









На фото работа Анастасии Рыбаковой/фото Алены Ротенберг