«Союзмультфильм» запустил онлайн-фестиваль авторских мультфильмов «Теплая анимация»

В Международный день защиты детей киностудия «Союзмультфильм» дала старт III фестивалю «Теплая анимация». В программу вошли 10 короткометражных мультфильмов, включая обладателей международных и национальных наград, сообщает ТАСС.





Генеральный директор киностудии Борис Машковцев отметил, что авторская анимация является ключевым направлением для «Союзмультфильма». По его словам, это поле для экспериментов, где режиссеры пробуют различные жанры, техники и художественные приемы, создавая уникальные произведения, отражающие многообразие нашего мира.





На YouTube-канале «Союзмультфильм. Авторская анимация» уже доступен первый фильм фестиваля — «Кстати о птичках» режиссера Аллы Вартанян. Эта лента рассказывает о приключениях Птички и Червячка в юмористическом стиле. В программу также вошли фильмы «Омичка» Елизаветы Скворцовой, «Жираф» Натальи Мирзоян, «Плевое дело» Екатерины Ганах и другие.





Машковцев подчеркнул, что подборка фестивальных фильмов рассчитана на разные возрастные группы, поэтому зрителям рекомендуется обращать внимание на возрастные маркировки.





Фестиваль продлится до 30 июня, еженедельно будут выкладываться по три новые ленты.









Фото: скриншот Youtube