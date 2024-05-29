Ильменский фестиваль авторской песни пройдет под Челябинском в конце июня

48-й Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни состоится с 28 по 30 июня 2024 года на трех основных сценах в горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области, сообщила один из организаторов мероприятия, исполнительный директор Фонда Олега Митяева Мария Гришина.





По ее словам, ожидается участие порядка 9 тыс. зрителей, участников песенных конкурсов фестиваля, артистов нескольких поколений, специальных гостей, конкурсантов. Приедут лауреаты первого слета бардовского движения «Чтобы наши песни пели, как свои», который успешно прошел в марте на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.





В числе артистов на фестивале ждут Олега Митяева, Виктора Третьякова, Галину Хомчик. Кроме того, Раису Нур, Наталью Кучер, группу «Необарды», группу «Ирония судьбы» и других. Состоятся мастер-классы, пройдет круглый стол «Все настоящее — детям», посвященный роли авторской песни в воспитании детей, передает ТАСС





Помимо гала-концертов, на фестивальной поляне 30 июня состоится концерт в городе Сатка Челябинской области. Вход на фестиваль, посещение концертов и мероприятий, участие в конкурсах, проживание в палаточном лагере со своей палаткой бесплатные.









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