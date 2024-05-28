Россияне увидят новый фильм Гая Ричи в кинотеатрах в январе 2025 года

Новый фильм британского режиссера Гая Ричи «В серой зоне» выйдет на больших экранах в России 17 января 2025 года. Позднее картина будет доступна пользователям «Кинопоиска», сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.





В сообщении отмечается, что новый фильм Гая Ричи выйдет в российский прокат одновременно со всем миром. «В серой зоне» создан при участии «Плюс студии», как и две прошлые картины режиссера: «Министерство неджентльменских дел» и «Переводчик».





По сюжету группа бойцов разбирается с крупными кражами. Герои возвращают похищенные миллиарды долларов. В главных ролях снялись актеры Генри Кавилл, Розамунд Пайк, Джейк Джилленход и Эйса Гонсалес.





Ранее фильм «Министерство неджентльменских дел» возглавил российский прокат. Главную роль исполнил Генри Кавилл. Второе место в прокате по сборам досталось фильму «Сто лет тому вперед».









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