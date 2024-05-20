Новый фильм Гая Ричи вышел в лидеры проката в России за минувшие выходные

Новый фильм Гая Ричи вышел в лидеры проката в России за минувшие выходные

20.05.2024

Новая картина Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» с Генри Кавиллом в главной роли возглавила российский прокат.

В России и СНГ лента заработала за минувшие выходные 122,1 млн рублей, передает kinobusiness.com.

Второе место по сборам заняла картина «Сто лет тому назад». Лента удерживала лидерство в прокате несколько недель кряду. Ее сборы за минувшие выходные составили 56 млн рублей.

Тройку лидеров замкнула картина «Планета обезьян: Новое царство». В России и странах СНГ лента собрала 35,3 млн рублей.

В пятерку лидеров вошли также ленты «Воображаемые друзья» (18 млн рублей) и «Огненный лис» (17,5 млн рублей).


Фото: кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел"