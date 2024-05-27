В Шанхае завершились гастроли симфонического оркестра Петербургской филармонии

Заслуженный коллектив России академического симфонического оркестра Петербургской филармонии завершил гастроли в Китае. Точку в турне 26 мая поставил грандиозный концерт в Шанхае.





Финальное выступление оркестра в рамках гастролей прошло под открытым небом в Ботаническом саду Чэньшань. Здесь собрались около 5 тысяч слушателей. Билеты были распроданы за считаные дни.





Музыканты под управлением главного дирижера Петербургской филармонии, народного артиста России Николая Алексеева исполнили музыку Петра Чайковского. Солировал китайский пианист Кун Сяндун. В официальных аккаунтах филармонии в соцсетях прошла трансляция концерта. Посмотреть записи можно во «ВКонтакте» и на YouTube.





Гастроли коллектива проходили с 16 до 26 мая. Музыканты дали пять концертов в крупнейших городах Китая, включая главную академическую сцену страны: Национальный центр исполнительских искусств в Пекине.









Фото: Артем Алексеев / Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича